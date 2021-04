Milano - Una ripresa, seppur parziale, che significa anche una mini-stangata, almeno per quanto riguarda le multe al Codice della strada. Paradossi dell’epoca coronavirus. Sì, perché il Comune, nel bilancio preventivo 2021, prevede di comminare 199,5 milioni di euro di multe, dunque 67,4 milioni di euro di sanzioni in più rispetto all’assestamento di bilancio 2020 (132,1 milioni di euro). Le multe in aumento testimoniano di una città che pian piano sta ripartendo, seppur a spese degli automobilisti più indisciplinati, ma i numeri contenuti nella manovra economica...

Milano - Una ripresa, seppur parziale, che significa anche una mini-stangata, almeno per quanto riguarda le multe al Codice della strada. Paradossi dell’epoca coronavirus. Sì, perché il Comune, nel bilancio preventivo 2021, prevede di comminare 199,5 milioni di euro di multe, dunque 67,4 milioni di euro di sanzioni in più rispetto all’assestamento di bilancio 2020 (132,1 milioni di euro). Le multe in aumento testimoniano di una città che pian piano sta ripartendo, seppur a spese degli automobilisti più indisciplinati, ma i numeri contenuti nella manovra economica di Palazzo Marino dimostrano anche che sul fronte sanzioni la normalità è ancora lontana. Basti pensare che nel bilancio preventivo 2020, in un’epoca pre-Covid, la Giunta aveva indicato un incasso di 296,5 milioni di euro, cioè 97 milioni di euro in più rispetto al preventivo 2021.

Insomma, il momento del ritorno alla normalità è ancora lontano e lo si capisce anche dando un’occhiata ai numeri delle multe illustrati ieri in commissione Bilancio-Sicurezza dalla vicesindaco Anna Scavuzzo: "Sul fronte delle entrate dell’assessorato alla Sicurezza, c’è uno scostamento non indifferente tra 2020 e 2021. Abbiamo dato una proiezione che racconta che il 2021 è un anno di ripresa, ancorché non piena. Ma non possiamo esagerare nell’ottimismo sulla previsione degli introiti". Quando la numero due di Palazzo Marino parla di entrate, non si riferisce solo alle sanzioni da Codice della strada, ma a tutti gli incassi normalmente previsti dall’assessorato alla Sicurezza. Questi macro-numeri raccontano che nel bilancio preventivo 2020 erano programmate entrate per 342,3 milioni di euro, crollate a 156,8 milioni di euro nell’assestamento di bilancio 2020 ed ora risalite a 230 milioni di euro nella stima contenuta nel bilancio preventivo 2021.

La Scavuzzo, durante la commissione, ha parlato anche dell’organico della Polizia locale, in leggero calo negli ultimi due anni: "Sento girare un sacco di numeri sull’organico del Corpo. In realtà le cifre sono queste: 2.844 agenti in totale, di cui tre dirigenti, 37 commissari capo, 173 commissari e 2.636 agenti semplici. A queste cifre si aggiungono quelle del personale non in divisa: due dirigenti dei servizi istruttori direttivi e 171 collaboratori ed esecutori dei servizi amministrativi. Organico in calo? Non più di tanto. Nel gennaio 2019 gli agenti erano 2.935 invece dei 2.844 attuali. Avvieremo un concorso per prevedere nuove assunzioni nel corso del 2021. Il sindaco Sala, comunque, ha già comunicato il suo orientamento: proprio perché c’è stato meno turnover del necessario, anche a causa dei pensionamenti di Quota 100, l’obiettivo è assumere 500 nuovi vigili affinché si possa avere un numero superiore a 3 mila agenti in strada, perché con l’aumentare dell’età dei ghisa non si può più inserirli nei turni in strada e nei turni notturni".