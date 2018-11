Milano, 12 novembre 2018 - Dopo 90 anni è tornato a vivere il Mulino dell’Abbazia di Chiaravalle ed è tornata a scorrere l’acqua (dai depuratori di Nosedo) nei canali che alimentano le macine grazie a un lungo lavoro di ripristino portato avanti dalla Comunità Monastica, Koinè cooperativa sociale, Parco Agricolo Sud Milano, Comune di Milano. L’inaugurazione è avvenuta ieri pomeriggio nel borgo, sotto gli occhi dell’assessore comunale all’Urbanistica, Verde e Agricoltura Pierfrancesco Maran e dell’abate padre Stefano Zanolini, che guida la comunità di monaci cistercensi che vivono nell’abbazia.

Il mulino è visitato ogni anno da circa 12mila persone. Turisti ma anche scolaresche che partecipano ai laboratori e alle attività di educazione ambientale gestite dalla cooperativa sociale Koinè, in piena sintonia con le regole monastiche di sostenibilità ambientale e sobrietà. Da oggi la sua macina potrà entrare in funzione nelle occasioni speciali e per progetti di macinatura di cereali coltivati nel territorio. Affascinante la storia di questo Mulino fondato da San Bernardo di Clairvaux dell’Ordine dei Monaci Cistercensi nel 1135, coevo all’Abbazia; è uno dei mulini esistenti più antichi della Lombardia, simbolo dell’imprenditorialità di una comunità operosa che ha saputo – nei secoli – massimizzare la produttività agricola modificando l’ambiente senza impoverirlo.

Il mulino è rimasto attivo per secoli fino all’inizio del secolo scorso, per poi cadere in disuso ed essere addirittura convertito ad uso residenziale, in modo illegale, fino al suo totale abbandono nel 1963. La rinascita comincia nel 2009. Il progetto è dell’architetto Silvio Fiorillo che ha compiuto ricerche storiche per risalire alla forma originale degli antichi meccanismi. Questo lavoro ha permesso il restauro delle strutture murarie e la ricostruzione della macchina molitoria: ruota, ingranaggi e macina con l’aiuto di Carlo Pedretti della ditta Pedretti di Bienno che ha rimesso in moto la macina. «Un evento atteso da decenni che rende l’ambito del Parco della Vettabbia ancora più prezioso e caratteristico – dichiara l’assessore Pierfrancesco Maran –. Ringrazio tutti i soggetti che hanno contribuito a rendere possibile questa giornata di festa e che continueranno a tenere in vita l’attività del mulino».