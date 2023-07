Mozione per usare immobili inutilizzati come studentati pubblici, la proposta di Rosati

Usare immobili inutilizzati per realizzare studentati pubblici. È quanto chiede una mozione presentata dal consigliere regionale lombardo di Avs Onorio Rosati, e firmata anche dall’esponente Pd Paolo Romano, che verrà discussa nella prossima seduta di Consiglio regionale del 4 luglio. La mozione prende spunto dall’iniziativa di Ilaria Lamera, la prima studentessa a protestare in tenda contro il caro-affitti davanti al Politecnico di Milano, che aveva chiesto la conversione in studentato pubblico del complesso dell’Ospedale Militare di Baggio. Nella mozione Rosati invita la giunta a mappare tutti gli stabili pubblici inutilizzati o sottoutilizzati e ad attivarsi con il ministero della Difesa per "chiedere la messa a disposizione da parte del governo" di tutti gli edifici militari individuati in Lombardia.