Movimentazione prodotti con patentino per muletto

Magazziniere/a con patentino e uso muletto, 1 posto Sede di lavoro: Assago. Codice offerta Afolmet: 93293. Contratto: determinato 12 mesi, full time 40 ore settimanali.

La risorsa, per Alfa Metal Corporation Spa, multinazionale leader dei sistemi di cottura in acciaio inossidabile di alta qualità, verrà inserita nel magazzino logistico dell’azienda e si occuperà di attività relative al carico/scarico e movimentazione prodotti con muletto; prelevamento merce dagli scaffali; preparazione ordini di produzione; stoccaggio materie prime in entrata.

Profilo ideale: diploma. Indispensabile esperienza come magazziniere e possesso patentino muletto. Ottima capacità di utilizzo del muletto frontale. Ottima conoscenza del pc e della pistola barcode. Patente B e auto.

Retribuzione: a seconda dell’esperienza del candidato, Ral max. 30.000 euro + buoni pasto.

Per informazioni: afolmet.it