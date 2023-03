Movida violenta a Milano e Lodi. Liti finite a coltellate, scippi e rapine. Minorenni allo sbando

Milano – I colpi in serie nella notte della movida milanese. Le coltellate per una ragazza contesa o per un piccolo debito. Tre storie che all’apparenza non hanno nulla a che fare l’una con l’altra, ma che in realtà un minimo comune denominatore ce l’hanno eccome: l’età degli aggressori, tutti minorenni. Tre storie che riaccendono ancora una volta i riflettori sul fenomeno della violenza giovanile, che ormai riempie costantemente i mattinali delle forze dell’ordine (e le celle del carcere Beccaria), e che in due casi intercetta anche il tema dell’utilizzo sempre più frequente di armi da taglio tra i baby criminali.

Partiamo dal primo episodio in ordine cronologico. Ore 9 di mercoledì, siamo a due passi dalla stazione di Lodi. Lì si incontrano due quindicenni: uno deve all’altro i soldi per l’acquisto di venti sigarette elettroniche, concordato dopo un primo contatto via social. Basta quel ritardo nel saldare il dovuto a scatenare la reazione del venditore, che tira fuori un coltello con una lama di 10 centimetri e colpisce il coetaneo peruviano alla schiena, al torace e alla mano sinistra. Il ragazzo ferito riesce in qualche modo a trascinarsi fino a una biglietteria di una società di trasporti e a chiedere aiuto ad alcune persone.

Viene trasportato all’Ospedale Maggiore di Lodi, ma per fortuna le sue condizioni migliorano rapidamente con il passare dei minuti; da lì l’adolescente, rimasto sempre cosciente, fornisce agli investigatori le informazioni necessarie per risalire al ragazzo in fuga, che nel frattempo è salito su un autobus diretto a Sant’Angelo Lodigiano; altre conferme arrivano dall’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. I poliziotti della Mobile lo trovano a casa quattro ore dopo i fatti e lo fermano con le accuse di tentato omicidio, lesioni e porto abusivo di arma da taglio; sotto sequestro il cellulare, lo zaino e il giubbotto sporco di sangue.

Qualche ora dopo , altro raid, stavolta a Milano. Primo pomeriggio. Via Montanari, periferia nord tra Affori e Bovisa. Un gruppo di giovani di origine sudamericana si ritrova davanti a un bar: due di loro, un sedicenne e un diciannovenne, iniziano a discutere, se le promettono a distanza, probabilmente per una fidanzata contesa. All’improvviso, il più giovane si avventa sull’altro con un coltello da cucina e lo colpisce al torace e al fianco, per poi allontanarsi di corsa. Il maggiorenne finisce al Niguarda: le sue condizioni non preoccupano i medici. Gli agenti delle Volanti cercano informazioni sul fuggitivo tra coloro che hanno assistito al faccia a faccia e dopo un’ora lo rintracciano, anche con l’aiuto dei genitori (con i quali si sarebbe subito confidato): viene indagato a piede libero per lesioni personali.

E arriviamo agli ultimi due episodi della serie, quasi certamente attribuibili entrambi alla stessa banda. Partiamo dal secondo in ordine di tempo, che va in scena alle 2 di ieri all’angolo tra viale Pasubio e piazza XXV Aprile, all’ombra dello skyline di Porta Nuova e nella zona dei locali di corso Como. Un ventiseienne cinese si ritrova circondato da tre quindicenni, nati in Italia da genitori di origine nordafricana e residenti a Trento, che lo derubano di un Rolex Daytona da 40mila euro e di un i-Phone 14. La vittima chiama il 112 e consente così ai poliziotti dell’Ufficio prevenzione generale di intercettare poco lontano gli aggressori.

Con loro non hanno il bottino del colpo appena messo a segno (probabilmente affidato a un quarto amico sparito nel nulla), ma uno nasconde nelle tasche un paio di auricolari, un altro cellulare e 50 euro. Appartengono a un ventiquattrenne derubato attorno alle 22.30 della sera precedente all’incrocio tra viale don Sturzo e via d’Azeglio, a meno di duecento metri dal luogo dell’altro blitz. I tre minorenni finiscono al Beccaria, e il quindicenne in possesso della refurtiva del primo assalto viene indagato anche per ricettazione.