Movida sicura a Milano: 120mila euro per vigilanza e gestione aree esterne. Come accedere ai contributi

Milano, 24 aprile 2023 – Nuovi contributi per la vigilanza nelle zone della movida milanese. Si conferma l'impegno di Palazzo marino per la tutela della sicurezza e per una corretta convivenza tra residenti e attività commerciali. Con una delibera di giunta sono state approvate le linee di indirizzo con cui il Comune mette a disposizione di associazioni, consorzi, enti e istituzioni che rappresentano commercianti e gestori di bar e ristoranti contributi pari a 120mila euro da destinare a una migliore gestione delle aree esterne e dei plateatici nelle zone della 'movida' cittadina.

Un provvedimento che, in linea con il Protocollo di intesa siglato nel 2021 con la prefettura di Milano, consente tra le iniziative ammesse al sostegno economico anche l'impiego di vigilanza e guardie giurate (anche a rotazione fra gli esercizi commerciali), utili a prevenire eventuali situazioni di disturbo o pericolo e ad avvisare in caso di necessità le forze dell'ordine. Il personale impiegato nel servizio di vigilanza deve essere iscritto nel database nazionale della sicurezza privata gestito dalla Prefettura.

I fondi dovranno essere utilizzati nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 31 luglio 2023 e tra l'1 settembre e il 15 ottobre 2023 e in progetti che interessano zone “particolarmente sensibili” dal punto di vista della quiete pubblica e in cui si concentrano più attività e plateatici, come Nolo, Isola, corso Como, Gae Aulenti, Garibaldi, Brera, Arco della Pace, via Lazzaretto, via Melzo, Ticinese, Darsena e Navigli, via Sarpi, via Leonardo Da Vinci e Bicocca. Tra il 2021 e il 2022 sono stati erogati complessivamente 87mila euro a sostegno dei servizi di vigilanza sussidiaria promossi dalle associazioni.