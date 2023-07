Movida osservata speciale Vigili in servizio fino a notte

Polizia locale fino all’una di notte grazie alle quattro nuove assunzioni. Dopo la Zona a traffico limitato arrivano controlli più lunghi nelle aree della movida melegnanese. Sono molte le amministrazioni comunaliche stanno dando vita a progetti per potenziare i controlli soprattutto nelle ore serali e laddove la movida è più intesa, ma a Melegnano i progetti sono già diventati realtà.

A presentare il progetto che vede la presenza degli agenti della polizia locale fino a notte sono stati l’assessore alla Sicurezza Cristiano Vailati e il comandante della polizia locale Davide Volpato. Con le nuove quattro assunzioni la forza effettiva del comando della polizia locale è salita a 18 unità.

Gli agenti rimarranno in servizio sino all’una di notte tutti i venerdì e i sabati. In tutto saranno 32 servizi. Dopo gli 8 di giugno ci saranno 5 a luglio (4 venerdì e un sabato) e 10 a settembre (per cinque fine settimana. Nei prossimi mesi inoltre saranno assunti altri due nuovi agenti che consentiranno un ulteriore potenziamento dei servizi di controllo.

Intanto proseguono le Ztl il venerdì e il sabato sera per rendere più sicura la movida.

Le restrizioni serali alla viabilità dureranno sino al 31 luglio e poi riprenderanno a settembre per tutto il mese.

Non si tratta di provvedimenti contro i giovani e la movida, sottolineano dal palazzo comunale, ma per rendere le serate d’estate più sicure senza penalizzare i giovani che vogliono divertirsi e i locali.

Massimiliano Saggese