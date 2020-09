Milano, 12 settembre 2020 - Mentre la città "rallenta" con piste ciclabili e zone 30 per favorire la mobilità sostenibile lungo via Tesio, via Achille e nel sottopasso Patroclo le serate sono caratterizzate da 'rally' notturni. Vicenda che dura da anni e nemmeno l'emergenza Covid sembra aver scoraggiato i 'motoraduni' di San Siro. L'appuntamento è tutti i giovedì sera: due giorni fa più di 100 motociclisti si sono ritrovati nel piazzale dello stadio, creando assembramenti senza alcuna mascherina o protezione anti coronavirus.

In piccoli gruppi, per il primo ''appuntamento'' dopo l'estate, le moto hanno sfilato a gran velocità fino a tarda notte con rombo di motori e disagi per i residenti. "Mi sento inerme - racconta Francesca C. denunciando l'ennesima notte folle -. Ho pensato anche di vendere casa. La strada è pericolosissima - continua -". Abito qui da 10 anni, il primo anno andando a gran velocità mi hanno disintegrato la macchina e poco dopo è successo anche a quella del vicino".

Ogni settimana la solita "routine" cominciano le corse e i residenti iniziano a scambiarsi messaggi di lamentele: "Chiamiamo sempre la polizia ma non vengono mai, è una battaglia insostenibile, è pericoloso anche solo attraversare via Tesio per accedere al giardino per portare a spasso il cane. Abbiamo alzato le braccia" ha concluso.