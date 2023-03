Il giro delle moto rubate nei box di viale Suzzani: denunciato il ricettatore

La polizia è intervenuta in viale Suzzani, sequestrando 5 mezzi

Milano, 26 marzo 2023 – Il ricettatore è stato bloccato sul più bello quando ormai pensava di raccogliere i risultati del suo “lavoro”. Invece, ha dovuto fare i conti con gli agenti di polizia che lo hanno fermato in tempo.

L’episodio è avvenuto sabato pomeriggio attorno alle 14.30 in via Giovanni Suzzani, in zona Bicocca, quartiere della periferia nord-ovest di Milano. Qui gli agenti della Volante della questura hanno sorpreso un uomo italiano di 31 anni mentre caricava a bordo di un furgone una motocicletta rubata che si trovava all’interno di un box. Per questo, l’uomo, con precedenti, è stato denunciato per ricettazione.

Sospettando che non si trattasse di un caso isolato, i poliziotti hanno controllato altri garage trovando in totale altre quattro moto tutte proventi di furto. Il valore complessivo dei mezzi recuperato si aggira tra i 40 e i 50 mila euro.

Resta ancora da capire chi sia l’autore dei furti ed eventuali complici dell’uomo denunciato dalla polizia. Visto il numero di moto sequestrate e di garage messi a disposizione è possibile che ci si trovi di fronte a un traffico organizzato di motociclette rubate, probabilmente rivendute intere oppure smontate.