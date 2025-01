Motivate le tre assoluzioni: "Non stupro, ma lite d’interesse"

Dal processo sono emersi "seri dubbi sull’attendibilità della persona offesa", che avrebbe avuto "ragioni di astio" e un "interesse" economico per denunciare coloro che poi sono stati arrestati. Così il Tribunale di Milano ha motivato la sentenza di assoluzione dell’11 novembre scorso per tre giovani albanesi (i fratellii Xhentjan e Alvardo Agaraj, in carcere dal 26 ottobre 2022 per aver ucciso un marocchino, e il cugino Alfiol Quku) arrestati il 12 novembre 2022 per violenza sessuale di gruppo per aver abusato, secondo l’accusa, per quasi 12 ore di una 23enne haitiana, conosciuta nel maggio dello stesso anno in una discoteca a Milano e portata in una stanza di un motel a Cornaredo.

La nona sezione penale (presidente del collegio Marco Di Mauro) aveva accolto la linea della difesa dei tre imputati, con l’avvocato Amedeo Rizza, che aveva sempre sostenuto che non ci fosse stata alcuna violenza, che la giovane fosse consenziente e che avesse denunciato dopo non aver ottenuto un pagamento pattuito. Per il collegio Di Mauro-Martone-Botta, ci sarebbe stata una "permanenza volontaria" della ragazza nella camera d’albergo. Non si è mai "allontanata dalla stanza, anche quando gli uomini dormivano o quando", una prima volta, erano "entrati gli agenti per identificare i presenti". La Procura aveva chiesto tre condanne fino a 13 anni.