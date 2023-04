Mostra sui lager e biciclettata per la pace

Appuntamento domani con la quinta edizione della “Biciclettata per la pace” organizzata dalla sezione Anpi “Giulia Lombardi” con il patrocinio dei Comuni di Cornaredo e Settimo Milanese. Il ritrovo è alle 14.30 in piazza Dubini a San Pietro all’Olmo. Il percorso si snoderà lungo i luoghi della memoria che ricordano il sacrificio di uomini e donne della Resistenza e si concluderà davanti ai locali della proloco di Settimo con un rinfresco. Quest’anno le tappe saranno contrassegnate, da racconti storici a cura di Mimmo Legato autore del libro “Cornaredo e dintorni dal 1870 alla Repubblica”, da riflessioni sui valori della Costituzione, sulla pace e sulla necessità che i popoli ritrovino armonia e solidarietà, con l’intervento del comitato Pace del Magentino. L’iniziativa s’inserisce nell’ambito delle manifestazioni per la celebrazione del 25 Aprile e sarà affiancata da una mostra, a cura dell’Aned (Associazione nazionale ebrei deportati), sui genocidi nei campi di concentramento tedesco. La mostra, inaugurata ieri, resterà aperta fino al 25 aprile nelle sale del palazzo della Filanda di Cornaredo negli orari di apertura della biblioteca. Ro.Ramp.