Mostra d'arte a Cinisello Balsamo, "Incontrarsi" per l'integrazione culturale dei disabili

"È qualcosa di bello. Vieni qui, disegni, fai il tuo ma anche un pezzetto del lavoro degli altri", racconta Debora. "Mi piace il lavoro insieme, fatto con le altre persone", spiega Gianni. Entrambi frequentano i centri diurni disabili del consorzio sociale Ipis e hanno partecipato ai laboratori artistici organizzati dal Centro provinciale per l’istruzione degli adulti del Nord-Est Milano. Le opere, realizzate nei cdd di Cinisello e Cusano, sono in mostra al centro culturale Il Pertini. Maria Grazia Turra è la responsabile di un progetto corale che ha visto un’arteterapeuta, Francesca Fawn Masperi, condurre i laboratori, con l’apporto di un gruppo di tirocinanti dell’Accademia di Brera (Alessia Carella, Cristina Cristache, Thea Miriam Cucuzza e Sara Ordan). "Da 18 anni promuoviamo con questi laboratori l’integrazione culturale e sociale. Dopo lo stop forzato di diversi anni dovuto al Covid, gli artisti sono tornati finalmente a lavorare insieme, fuori dallo spazio tutelante e necessario dei cdd – spiega Turra –. La mostra nasce con l’intento di condividere con la cittadinanza la ricchezza creativa delle persone, che hanno frequentato i percorsi espressivi, ritornando gradualmente a reincontrarsi e a riconoscere le proprie abilità artistiche, compiendo esperienze che rafforzano la percezione del sé come individuo attivo". L’esposizione si intitola, infatti, “Incontrarsi” e vanta opere individuali ma anche condivise a più mani. "Questo laboratorio mi ha lasciato la consapevolezza delle potenzialità che ciascuno di noi ha, oltre all’occasione di conoscere i ragazzi", hanno commentato le tirocinanti Cristina Cristache e Sara Ordan. Oggi dalle 9 alle 13 in Villa Ghirlanda si terrà il seminario “L’inclusione si fa solo insieme” sulla legge regionale che riconosce il diritto dei disabili alla vita indipendente. Laura Lana