Morto a 98 anni Umberto Nichetto: Novate Milanese piange il suo pittore

Novate Milanese (Milano) – Addio al pittore Umberto Nichetto. Novatese di adozione, originario di Murano, aveva compiuto a marzo 98 anni.

A Novate era conosciuto da tutti, anche per aver dipinto le vecchie vie, cascine, fienili, i cortili del territorio, fiori e qualche figura femminile novatese. Molti lo ricordano in giro per la città con la sua bicicletta modello Graziella azzurra con cui ogni giorno attraversava il parco Ghezzi per raggiungere il suo studio, ancora aperto, in piazza Martiri della Libertà.

In questi locali lui non c’era più da qualche anno. Qualche problema di deambulazione non gli permetteva più di muoversi con la sua due ruote, e negli ultimi due anni era ricoverato in una Rsa di Paderno Dugnano. Con il tempo si è lentamente spento , anche se è rimasto lucido fino alla fine. "L’ultima volta che l’ho visto – spiega la figlia Marina – gli ho portato i saluti di persone che lo conoscevano e lui è rimasto contento. Si ricordava molto bene dei particolari e delle persone, quindi è stato veramente vigile fino all’ultimo. Ora ha raggiunto la mamma e mio fratello, scomparso prematuramente da qualche anno. Di lui ricordo la passione infinita per la vita".

Novate recentemente aveva dato spazio ad alcune sue opere, grazie all’iniziativa ‘Percorsi d’arte’ in Villa Venino e la famiglia di Nichetto ha donato un grande autoritratto del pittore che risale al 1951. Inoltre molti dei quadri del pittore si trovano nei negozi storici novatesi, spesso li regalava alle persone che trovava simpatiche. "Era una persona buona, con un buon animo, un uomo con valori antichi. La pittura era la sua vita e passava giornate a dipingere", spiegano alcuni conoscenti. I funerali si svolgeranno sabato alle 15, nella chiesa San Carlo in via Gran Paradiso a Novate.