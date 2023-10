Morto sul lavoro, ditta condannata: scala inadeguata

La scala, secondo il rapporto d’indagine dell’Ats di Milano, pur essendo regolare "risultava inadeguata per l’accesso al sottotetto e la botola di dimensioni ridotte. Pertanto, non vi erano le condizioni di sicurezza". È stata confermata dalla Corte d’Appello di Milano la condanna in primo grado a un anno di reclusione (con pena sospesa) per il legale rappresentante della ditta Pisoni Costruzioni. Al centro del processo la morte di un operaio, il 56enne di Magenta Umberto De Paola, caduto da una scala il 22 marzo 2019. L’uomo, quel giorno, era impegnato in alcuni lavori in un condominio a Magenta, in via Cimabue.

Gli era stata fornita una comune scala “a libro“, con la quale aveva raggiunto la piccola botola che consentiva di accedere al sottotetto. Mentre si stava sollevando con la sola forza delle braccia ha perso la presa e, rimasto senza appoggio, è scivolato ed è caduto a terra da un’altezza di circa tre metri, battendo la testa. Una caduta all’apparenza non di estrema gravità. Nei giorni successivi, però, le condizioni dell’uomo sono peggiorate, fino al tragico epilogo. "La Corte d’Appello – spiega Fernando Rosa, del gruppo Giesse Risarcimento Danni al quale si sono affidati i familiari – conferma che non vi è dubbio che la cadutasi sarebbe potuta evitare se il datore di lavoro avesse pienamente valutato i rischi".