Cordoglio del Consiglio superiore della magistratura per la scomparsa di Rosario Spina, ex togato e presidente di sezione della Corte d'Appello di Milano, morto la notte scorsa. A dare la notizia in apertura del plenum il vicepresidente David Ermini. "A nome mio e di tutto il Consiglio ci stringiamo alla famiglia ed esprimiamo le più sentite condoglianze'', ha detto Ermini.

Un commosso ricordo di Spina è stato fatto dal consigliere togato Michele Ciambellini. "Magistrato di grande preparazione aveva scritto importanti e difficili sentenze della recente storia giudiziaria milanese. La sua grande cultura umanistica si trasfondeva in grande senso di umanità. Perché la sua - ha sottolineato - era una cultura mai improntata alla autocompiacimento ma sempre finalizzata alla migliore comprensione del difficile lavoro del magistrato che quello di attuare i diritti e giudicare le azioni dell'uomo".

Spina "è stato un uomo di grande limpidezza anche nel difficile esercizio delle prerogative consiliari, un esempio per noi consiglieri e per i colleghi tutti. Cercheremo di ricordarlo e onorare la sua memoria nel nostro agire quotidiano", ha concluso Ciambellini.