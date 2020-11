Milano, 28 novembre 2020 - Giallo in centro a Milano. Un uomo di 69 anni è stato trovato morto intorno questa mattina intorno alle 7 davanti al Pronto soccorso oftalmico dell'ospedale Fatebenefratelli in via Castelfidardo. Si tratta di un italiano, probabilmente un senzafissa dimora che gravitava nella zona. Secondo quanto riferito dai soccorritori del 118, l'uomo presentava dei traumi al corpo compatibili con un pestaggio o un investimento. Il corpo si trovava sotto dei cartoni, quasi qualcuno avesse voluto nasconderne la presenza. Le indagini sono affidate agli agenti della Questura di Milano. Via Castelfidardo è stata temporaneamete chiusa al traffico e al passaggio pedonale.

