Milano, 9 febbraio 2020 - A trovarlo senza vita sono stati i carabinieri, allertati dai colleghi che non lo sentivano da due giorni. E' morto così, per un malore improvviso, Daniele Spello, 55 anni, dopo aver salutato i colleghi venerdì in

ufficio.

Spello è stato uno dei più stretti collaboratori di Ilda Bocassini nelle inchieste delicate che hanno visto coinvolto anche Silvio Berlusconi. Luogotenente della Guardia di finanza nella sezione di pg della Procura di Milano, ha seguito le indagini su Sme, Imi-Sir e il Lodo Mondadori. le ultime indagini seguite sono state quelle sul San Raffaele e sul caso Maugeri oltre a seguire gli sviluppi su Expo. Molto stimato dai suoi colleghi e dai magistrati milanesi, Spello lascia un grande vuoto in Procura dove nel pomeriggio è stato ricordato come "un vero servitore dello Stato che ha dato tutto al suo lavoro".