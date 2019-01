Milano, 28 gennaio 2019 - Un «quadro probatorio debole» e l'assenza di un dato che individui con certezza il momento in cui la malattia è diventata irreversibile. È quanto emerge dalle motivazioni della sentenza con cui tre mesi fa il Tribunale di Milano, accogliendo la ricostruzione difensiva dell'avvocato Paolo Grasso, ha assolto da tutte le accuse Elio Gambini, ex dg dell'Atm e unico imputato per omicidio colposo nel processo con al centro la morte, tra il 2009 e il 2015, di sei lavoratori e per le lesioni provocate ad altri due dipendenti della municipalizzata che furono esposti ad amianto.

Il giudice monocratico della undicesima sezione penale Maria Idria Gurgo di Castelmenardo, nelle 56 pagine depositate oggi, spiega che le prove emerse in dibattimento non sono sufficienti «in termini di misurazione delle fibre inalate dai singoli lavoratori». Lo stesso vale per la loro dispersione nell'aria nei locali Atm, diverse dei tunnel della metropolitana, «ove si svolgevano le lavorazioni dei dipendenti». Inoltre «sulla base delle conoscenze scientifiche» acquisite, «può affermarsi che il momento in cui si verifica il completamento (...) del processo di cancerogenesi» che conduce alla trasformazione della cellula normale in cellula neoplastica, non è - nè può essere -

conoscibile». In base a ciò per il Tribunale non è stato possibile individuare a chi «debba imputarsi la decisione di esporre i lavoratori all'agente patogeno nelle condizioni date e, nello stesso tempo, chi, avendo residui

compiti di controllo, non li abbia svolti».

Da qui le conclusioni del giudice: «in via generale(...) può osservarsi che le dinamiche (legate all'uso dell'amianto in Atm, sia in parti delle strutture edili degli stabilimenti, sia in parti componenti delle vetture) che hanno condotto

all'insorgenza delle patologie asbesto-correlate in lavoratori (ex) dipendenti dell'Atm e all'evento lesivo (morte o malattia professionale), che ne è conseguito, per quanto certamente significative di un triste fenomeno sociale dal quale debbano derivare, in ambito civile, condotte riparatorie anche in termini del risarcimento del danno in favore delle persone offese- danneggiate /tra queste ultime, gli eredi), in ambito penale tuttavia scontano gli effetti dei principi (di rilievo anche costituzionale) per cui la responsabilità penale è personale e la condanna è possibile solo in presenza della certezza processuale della responsabilità dell'imputato»