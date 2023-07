Omicidi, spaccio e liti tra bande: identificato il morto di Cesate ma il ragazzo di Cornaredo è senza nome

Milanoi, 4 luglio 2023 – I due omicidi non sono collegati tra loro, anche se hanno in comune le modalità di esecuzione e i luoghi in cui sono stati ritrovati a distanza di un mese l’uno dall’altro, le aree boschive dell’hinterland da tempo ostaggio di bande di pusher. Ed è proprio nell’ambiente dello smercio di stupefacenti al dettaglio che si stanno concentrando le due indagini parallele, entrambe condotte dai carabinieri. La prima ha un elemento in più da sviluppare: il nome della persona assassinata.

L’analisi delle impronte digitali ha consentito agli investigatori di capire che il corpo ritrovato all’alba del 16 maggio al Parco delle Groane, nel territorio di Cesate, apparteneva al marocchino Abdel Hamid Laklaa, che avrebbe compiuto 30 anni il 27 agosto. Il nordafricano non aveva precedenti per droga, bensì per un furto, ma la pista più battuta dai militari della Compagnia di Rho resta quella del regolamento di conti tra spacciatori. Il cadavere seminudo e con le mani incrociate sul petto come se fosse in una bara, scoperto lungo via XVI Strada, una traversa della provinciale che collega Solaro e Garbagnate Milanese, presentava segni di tumefazioni sul volto ed evidenti lividi sulle gambe: segno di un violentissimo pestaggio, senza l’utilizzo di coltelli o armi da fuoco. Le generalità del ventisettenne possono senza dubbio aiutare i carabinieri a indirizzare con più precisione gli accertamenti investigativi sui luoghi che frequentava abitualmente e sulla cerchia di conoscenti.

Un aiuto su cui al momento non possono contare i militari della Compagnia di Corsico, che invece si stanno occupando dell’altro corpo senza nome: quello di un ragazzo di circa vent’anni, pure lui quasi certamente di origine nordafricana, ritrovato sul ciglio della strada provinciale 162, a Cornaredo. Inizialmente, si era pensato a un caso di investimento con omissione di soccorso, ma poi le fratture alle gambe e i lividi sul volto hanno fatto prendere un’altra strada all’inchiesta, quella del pestaggio mortale.

Nelle tasche dei pantaloni non sono stati ritrovati documenti d’identità, ma solo un cellulare senza sim inserita. A poca distanza dal cadavere, gli investigatori hanno repertato un paio di scarpe e un sacco di pelo, sporchi di sangue. Con ogni probabilità, l’omicidio non è avvenuto nel punto in cui è stato ritrovato il corpo: gli assassini lo hanno abbandonato lì dopo averlo ammazzato.