Morte di api e bombi nel Sud Milano, colpa degli insetticidi?

Api e bombi sterminati in molte zone del Sud Milano: per gli ambientalisti la colpa potrebbe essere degli insetticidi sparati in questi giorni contro le zanzare per distruggere le larve. Le segnalazioni arrivano un po’ da dovunque: da Assago, Basiglio, Rozzano, Pieve Emanuele. Ad Assago in una zona semiperiferica sono stati trovati migliaia di insetti morti: centinaia erano di api ed altri di bombi. Sono fra gli insetti più deboli e i primi a cadere sotto i colpi degli insetticidi. Stessa sorte è accaduta ad api e bombi a Basiglio dove in un’area verde nei pressi di alcune palazzine di Milano 3 sono stati rinvenuti anche qui centinaia di cadaveri. Probabilmente è stato annientato un intero alveare in zona. In questo periodo infatti sono in corso le disinfestazioni di aree verdi per prevenire l’invasione stagionale delle zanzare. "Probabilmente hanno esagerato con la carica degli insetticidi - spiega Tony Buson sentinella verde del parco agricolo del Sud Milano - non è possibile vedere tanti insetti morire in questo modo.

È vero che le zanzare danno fastidio ma d’altronde in campagna e nelle zone di verde periferico è inevitabile avere a che fare con certi insetti. Non è sicuramente la strada giusta sterminare le zanzare con prodotti che provocano danni ingenti anche ad altri insetti come le api che sono già in pericolo estinzione". È frequente infatti in questo periodo vedere mezzi che sparano insetticidi un po’ ovunque lungo strade e piazze e dopo il loro passaggio spariscono le zanzare ma sul terreno restano davvero troppi insetti. La vicenda è stata segnalata alle amministrazioni comunali da parte delle sentinelle.

Mas.Sag.