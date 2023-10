Morirono schiacciate dal trattore. A giudizio gli amici che fuggirono

Si è aperto in tribunale a Lodi il processo per omissione di soccorso a carico di tre marocchini di 24, 29 e 37 anni, e di una romena di 24, accusati di essere fuggiti dopo che due loro amiche, Sarah El Jaafari, di 28 anni, e Hanan Nekhla, di 31, entrambe di origine marocchina, erano state investite da un mezzo agricolo in un campo di granoturco a San Giuliano Milanese, al confine con Locate Triulzi. Il fatto risale al 2 luglio 2021, entrambe le ragazze sono morte. Secondo l’accusa nessuno degli imputati, pur sapendo che le donne potevano essere state schiacciate dall’enorme macchinario irroratore alto 5 metri, aveva chiesto aiuto, o telefonato ai numeri di emergenza, nonostante avessero con sé diversi smartphone. A dare l’allarme invece era stata una delle due vittime, che prima di morire era riuscita a fare una telefonata, non sapendo però indicare con esattezza dove si trovasse. Le ricerche avviate dai carabinieri si erano concluse col ritrovamento dei corpi solo un giorno e mezzo dopo.

Dalle indagini era emerso che il gruppo si sarebbe accampato tra le pannocchie per passare la serata con alcol e stupefacenti e che tutti sarebbero stati sorpresi nel sonno. Dopo il dramma gli amici sarebbero fuggiti, lasciando le due donne agonizzanti nel campo. Entrambe sono morte per essere state investite dal mezzo agricolo. Sara, sul cui corpo c’erano lesioni compatibili con lo schiacciamento del trattore, sarebbe morta quasi sul colpo, mentre Hanan, che è riuscita a chiamare il 112, aveva le gambe schiacciate fino al bacino e si sarebbe spenta dopo ore, dissanguata. Se i soccorsi fossero stati allertati da subito, la 31enne avrebbe forse potuto salvarsi.

Il conducente del mezzo agricolo era stato indagato per duplice omicidio colposo, ma la Procura di Lodi ha archiviato la sua posizione dopo che una perizia ha confermato che mentre diffondeva l’insetticida non poteva essere in grado di vedere o sentire persone, a maggior ragione se sdraiate, presenti tra le pannocchie alte fino a tre metri. Ora il pm si è riservato l’ulteriore acquisizione di prove documentali. Si procederà per tutti gli imputati con rito ordinario. Tra i familiari delle vittime ci sono alcune costituzioni di parte civile.