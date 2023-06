Morire a 15 anni per un bagno Motta piange Manuel Moranda

di Massimiliano Saggese

Motta piange Manuel Moranda (nella foto), 15enne morto domenica sera in ospedale a Bergamo per le tragiche conseguenze di un bagno nel Ticino. Dal 2018 il ragazzino si era trasferito a Trivolzio con la mamma, il papà, la sorella e i tre fratelli. Manuele fino agli 11 anni aveva vissuto a Motta, dove aveva frequentato la scuola elementare.

Una bella famiglia, numerose e conosciuta sia a Motta che a Trivolzio, comunità accomunate dal dolore. A Trivolzio Manuel viveva, nelle palazzine della zona residenziale, alle spalle del supermercato Md. Frequentava un corso in una scuola professionale di Pavia, dopo essere stato iscritto sia all’Itis Cardano che all’Istituto Volta, sempre a Pavia. "Conosco bene la famiglia – dice Paolo Bremi, che a Trivolzio attualmente ricopre la carica di vicesindaco dopo essere stato primo cittadino per 15 anni in tre mandati – e in particolare il papà, grande lavoratore. La famiglia si era trasferita qui alcuni anni fa, anche se il padre lavora a Milano. Il ragazzino, uno dei 5 figli, aveva frequentato l’ultimo anno delle medie a Bereguardo e per ricordarlo so che la preside dell’Istituto comprensivo sta valutando di annullare tutte le manifestazioni di festa di fine anno. Trivolzio è un piccolo centro dove ci conosciamo un po’ tutti, anche se ultimamente le zone residenziali stanno diventando un po’ un dormitorio. Ma tragedie come questa coinvolgono l’intera comunità e siamo tutti vicini ai genitori e agli altri loro figli in questo momento di immenso dolore".

Con altri due amici Manuel domenica pomeriggio aveva raggiunto una spiaggia sul Ticino a Torre d’Isola, erano entrati in acqua prima solo con i piedi, poi la corrente lo ha trascinato sott’acqua. L’allarme lanciato dall’opposta sponda del Ticino, dalla spiaggia detta dell’ex-colonia di Zerbolò, ha fatto attivare i soccorsi dei vigili del fuoco che hanno ripescato il 15enne ancora in vita. Poi è stato trasportato d’urgenza a Bergamo a bordo dell’eliambulanza, ma per lui non c’è stato purtroppo nulla da fare.

I genitori erano stati rintracciati dai carabinieri quando il figlio era ancora in condizioni disperate, ma arrivati al Papa Giovanni XXIII hanno avuto la tragica notizia della morte. "Per le giovani generazioni d’oggi – conclude Bremi – mancano dei riferimenti, come gli anziani che a noi quando eravamo ragazzini dicevano, tra le altre cose, delle insidie del fiume, che ogni anno purtroppo miete troppe vittime".