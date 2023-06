Monopattini in sharing Il sindaco gela Censi: "No a un aumento dei mezzi in strada"

di Massimiliano Mingoia

Il suo è innanzitutto un messaggio politico rivolto ai milanesi: i monopattini in condivisione nelle strade cittadine non aumenteranno, almeno per ora. Il sindaco Giuseppe Sala stoppa le eventuali fughe in avanti dell’assessora alla Mobilità Arianna Censi e dell’ala ambientalista di centrosinistra. Ripetiamo: eventuali. Certo, la Censi sta lavorando a una delibera che riorganizza il sistema delle flotte di monopattini in condivisione. Si tratta di una modifica auspicata dalle stesse societa di sharing perché l’attuale tetto di 750 monopattini consentito a ogni flotta non consente adeguati margini di guadagno alle aziende che hanno partecipato e vinto gli ultimi bandi comunali. L’obiettivo dell’assessora, dunque, è aumentare il limite per ogni società da 750 a oltre mille “tavoletti’’ elettriche, mantenendo però la quota totale di 6 mila monopattini in condivisione. Come dire: meno società di sharing in campo con il prossimo bando comunale ma con un numero più alto di monopattini da mettere in strada. Un’operazione a saldo zero, o, per meglio dire, a saldo 6 mila.

Qual è, allora, il problema? Sala vuole evitare che passino messaggi equivoci e che i milanesi pensino che il numero di monopattini in sharing possa aumentare nel giro di poco tempo. E allora, quando ieri mattina ha letto un titolo che parlava di una prossima delibera di Giunta che potrebbe aumentare il numero di monopattini in strada, è intervenuto sul tema in Piazza Duomo, a margine dell’Alzabandiera per la Festa della Repubblica: "Si tratta di lavori interni degli uffici comunali. Voglio dire a tutti i milanesi che prima di immaginare un allargamento del parco di monopattini condivisi ci vorrà del tempo e soprattutto la dimostrazione dagli utenti che li si utilizza in maniera diversa".

Ecco, il primo cittadino punta il dito contro tutti quegli utenti che usano i monopattini in maniera impropria e pericolosa: "Ci possono essere tutti gli studi del mondo ma anche la mia banale osservazione mi fa vedere che ci sono ancora troppi monopattini messi in qualche modo sui marciapiedi, con troppe persone a bordo o che transitano sui marciapiedi. Al momento mi sento di escludere un allargamento del parco veicoli. Sappiamo che i monopattini possono essere un buon sistema di mobilità, non inquinante, ma bisogna ancora fare un salto comportamentale per immaginare che il Comune li possa diffondere". Ai tanti cittadini che chiedono di eliminare i monopattini pubblici, però, il sindaco risponde: "È una proposta in contraddizione con quello che succede nella maggior parte delle città e poi comunque continuerebbero ad esistere i monopattini privati".

La conclusione del messaggio di Sala sembra rivolta non solo ai cittadini ma anche alla Censi: "In questo momento io non autorizzo un allargamento del parco veicoli. Poi è giustissimo che gli uffici facciano le loro simulazioni ma al momento lo escludo". Ma il bando per monopattini e bici in sharing scade a fine luglio e la Giunta dovrà lanciarne uno nuovo. Altrimento stop ai due mezzi in condivisione.