Monopattini elettrici, basta parcheggio selvaggio sui marciapiedi: ci sarà spazio nelle autorimesse

Milano – I titolari delle autorimesse iscritte all’APA, l’associazione di categoria aderente a Confcommercio Milano, potranno riservarne alcuni spazi ai monopattini in sharing con l’obiettivo di prevenire e ridurre il fenomeno ricorrente delle tavolette elettriche lasciate in sosta dove costituiscono un intralcio per i passanti: sul marciapiede, davanti agli ingressi delle stazioni delle metropolitane o alla fermate dei mezzi di superficie nonché davanti alle vetrine dei negozi.

Nel dettaglio, nelle aree di sosta ricavate all’interno delle autorimesse potranno essere parcheggiati i monopattini di Voi Technology, uno dei sette operatori della micromobilità elettrica presenti in città. L’azienda garantirà anche il servizio “Report a Voi”: attraverso Assomobilità una linea diretta con tutti i soci di Confcommercio Milano, per facilitare lo spostamento e la rimozione di monopattini parcheggiati in modo scorretto e che possono bloccare le entrate delle attività commerciali. Questo è quanto prevede il protocollo d’intesa firmato ieri proprio da APA, Voi e in aggiunta Assomobilità con il patrocinio di Federmotorizzazione Confcommercio.

Gli obiettivi, come anticipato, sono quelli di aumentare le possibilità di parcheggio dei monopattini elettrici in città senza dover pesare ulteriormente sull’occupazione del suolo pubblico, promuovere attività di sensibilizzazione al corretto parcheggio e contrastare il fenomeno della sosta selvaggio. Il parcheggio dei mezzi della micromobilità elettrica nelle autorimesse consentirà inoltre ad automobilisti e motociclisti di sperimentare l’intermodalità, vale a dire di continuare il proprio percorso in città sul mezzo elettrico in sharing, una volta lasciata l’auto o la moto nel garage.

"L’impegno di imprese, associazioni e amministrazioni in questi anni ha permesso di rendere più innovativo il trasporto cittadino dando la possibilità di muoversi e spostarsi con facilità in maniera smart, comoda ed efficiente – afferma Simonpaolo Buongiardino, presidente di Assomobilità e Federmotorizzazione –. Come sempre, però, è necessario un impegno comune affinché i nuovi sistemi di mobilità multimodale entrino nella complessità del tessuto urbano con regole certe e condivise. Il protocollo di intesa va in questa direzione, puntando sull’educazione all’utilizzo corretto del mezzo, grazie al sistema di e-learning integrato nell’app di Voi, e fornendo ai nostri associati uno strumento concreto per il mantenimento dell’ordine dello spazio delle nostre città, nel bene e nell’interesse di tutti".

Quindi Folco Gervasutti, responsabile comunicazione Italia e Spagna di Voi Technology: "Per la prima volta una grande associazione come Confcommercio Milano, con le associazioni APA e Assomobilità, sostiene l’iniziativa di un’azienda privata di mobilità elettrica in sharing. La parte produttiva della città, dai proprietari di autorimesse, ai commercianti, passando per i professionisti, sarà un’alleata fondamentale per manifestare il potenziale positivo della micromobilità elettrica in sharing".