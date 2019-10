Milano, 18 ottobre 2019 - Ormai il connubio tra Il Giorno e via! , il magazine di ACI Milano, si è trasformato in un appuntamento fisso. E, speriamo, atteso anche dai lettori, sempre attenti al burrascoso mondo della mobilità. Burrascoso e sempre in evoluzione, con nuove idee e nuove soluzioni, ma anche perché spesso, e con troppa faciloneria, additato come unico ed autentico male assoluto verso la qualità dell’aria. Ma, quando le basi scientifiche zoppicano, tutto diventa ideologia e moda. Così è accaduto per la “psicosi” da monopattino elettrico, un simpatico mezzo di divertimento che, interpretato in modo ottuso e distorto, è diventato un pericoloso mezzo di trasporto. Traslocato dalle campagne e dai giardini, oggi occupa le strade cittadine, sfrontatamente all’attacco del traffico urbano. E se il Codice della Strada ne vieta l’utilizzo... basta dire che è un modo “verde” per muoversi. Quindi intoccabile, specie perché è modaiolo. via! , in questo numero, pubblica un’inchiesta dove, con tanto di foto, si vede che neanche i pedoni e i bambini sono al riparo.

E il Comune? Emana regole, ma in barba alla Polizia Locale, non vengono rispettate. E all’inchiesta, si aggiunge il parere tecnico-giuridico di chi di mobilità ne sa davvero: la Commissione Mobilità di ACI Milano. Anche gli appassionati dell’auto sportiva avranno di che leggere: la prova, con long test e lancio in pista, della Fiat 124 Abarth, figlia (o nipotina?) della mitica vettura degli Anni ‘60/70, reginetta delle riviere di moda e dei rally. E poi un mix sportivo-culturale con l’esposizione all’Archivio di Stato di 25 Bugatti, dell’attuale produzione, che hanno acquietato i loro 35mila cavalli complessivi al cospetto degli inestimabili documenti conservati nell’Archivio. A proposito di cultura, due giovani artisti i quali, con tecniche innovative, realizzano quadri e sculture che cavalcano il tema dell’auto.

Per i lettori che vogliono occupare il tempo libero, magari con la famiglia, Milano è diventata un polo di attrazione con le sue rassegne di vetture moderne e storiche. Nel nuovo numero, il resoconto di importati manifestazioni come “90 Anni di Emozioni”, la festa Ferrari in piazza del Duomo e lo Street Show Quattroruote di Corso Buenos Aires. Ma anche il lancio del Milano-Monza Open-Air Motor Show, la kermesse che si terrà nel giugno dell’anno prossimo e che, a causa di ostacoli politici posti dalla giunta comunale torinese, è “traslocata” dalla città piemontese al capoluogo lombardo, col massiccio utilizzo dell’Autodromo Nazionale di Monza. Ma non si può dimenticare che, per arrivare alla realizzazione di manifestazioni come queste, super-frequentate da un pubblico sia di appassionati che di curiosi, l’importante spinta è stata il nuovo corso dell’Automobile Club di Milano, impresso dal suo presidente Geronimo La Russa.