Monguzzi rifiuta di partecipare ai funerali di Berlusconi, "Non mi sento a lutto"

C’è chi dice no. Il capogruppo di Europa Verde Carlo Monguzzi ieri mattina ha scritto un post sul suo profilo Facebook in cui mostrava una vignetta ironica suli funerali di Silvio Berlusconi in programma ieri alle 15 in Duomo e annunciava che lui non avrebbe partecipato alle esequie nella Cattedrale, anche se avrebbe avuto un posto riservato grazie al suo ruolo a Palazzo Marino: "Ho rifiutato di andare ai funerali di Berlusconi anche se il Comune ha riservato i posti dentro il Duomo per i capigruppo. Rispetto il dolore e il cordoglio di chi lo piange, ma Berlusconi è sempre stato il contrario della mia cultura, del mio modo di intendere la politica e la sua doverosa e stretta relazione con l’interesse pubblico, B. è sempre stato agli antipodi del mio impegno civile".

Monguzzi, una storia politica vissuta sempre nella sinistra radicale e ambientalista, rincara la dose: "Sono poi stato educato al culto dell’onestà e figuratevi quindi la mia totale distanza dalla persona (Berlusconi, ndr). Non mi sento a lutto, e trovo grottesco il giorno di lutto nazionale e che il Parlamento non lavori per 7 giorni. Tutto lì".

Nei giorni scorsi voci critiche su Berlusconi si erano alzate anche da alcuni esponenti del Pd, dal consigliere comunale Michele Albiani a quella regionale Paolo Romano.

