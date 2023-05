Molotov contro un palazzo dismesso

Le molotov scagliate contro uno stabile dismesso. La chiamata al 112 per segnalare il raid. E l’arrivo della polizia per capire cosa sia successo. Il blitz incendiario è andato in scena poco prima dell’una di ieri in via Gratosoglio 61, davanti a un’ex fabbrica ormai abbandonata che negli anni si è trasformata in un rifugio per senzatetto. Alla centrale operativa della Questura è arrivata la telefonata di una donna che vive in un palazzo vicino, che ha riferito che c’era qualcuno che stava lanciando le bottiglie piene di liquido infiammabile contro la facciata del palazzo. In pochi minuti, la strada si è riempita delle Volanti della polizia e dei mezzi dei vigili del fuoco: stando a quanto risulta, due molotov sono scoppiate, mentre la terza è rimasta inesplosa; il principio d’incendio è stato subito domato dai pompieri. L’unica persona che stava passando la notte nello stabile, un trentasettenne di origine egiziana con regolare permesso di soggiorno, non ha riportato ferite ed è uscito incolume dallo stabile. In via Gratosoglio sono arrivati anche gli specialisti della Scientifica, per repertare ciò che era rimasto delle bottiglie incendiarie e individuare il tipo di liquido utilizzato. Tutte le ipotesi restano aperte, anche se la pista che porta alla matrice politica del gesto – subito scandagliata dalla Digos per intercettare eventuali segnali che potessero far pensare al coinvolgimento di estremisti di destra o anarchici – non sembra essere quella privilegiata dagli investigatori: al momento, non sono stati trovati riscontri che facciano pensare a uno scenario del genere.

Dell’episodio, di cui si stanno occupando gli agenti del commissariato Scalo Romana, è stato informato il pm di turno Francesco De Tommasi, mentre il sequestro delle molotov è stato disposto dal pm Roberta Amadeo. Ora gli atti dei primi accertamenti passeranno al dipartimento antiterrorismo, guidato dal procuratore Marcello Viola, che aprirà un fascicolo. L’inchiesta si concentrerà anche sulle dinamiche criminali che caratterizzano il quartiere, comprese quelle che ruotano attorno allo spaccio di droga. Meno di un mese fa, nella notte tra il 6 e il 7 aprile, due gruppi di persone si erano fronteggiati in strada, prima a Rozzano e poi in via Baroni, non lontano dal palazzo di via Gratosoglio: nel corso della violenta zuffa, erano stati pure esplosi alcuni colpi di pistola in aria.

Nicola Palma