Molotov contro le auto dei vigili: non sono stati gli anarchici, ma i pusher bombaroli dello Stadera

Milano – Il giorno dopo, quel raid era stato rivendicato dagli anarchici. Erano i giorni della mobilitazione per Alfredo Cospito, che proprio in quelle ore stava per essere trasferito dal carcere di Sassari a quello di Opera. A più di cinque mesi dall'attacco incendiario alla sede del Municipio 5 di viale Tibaldi, che aveva coinvolto due auto dei ghisa, le indagini della Digos e della polizia locale disegnano uno scenario ben diverso: non ci sono ancora riscontri decisivi in grado di dare un nome a chi lanciò materialmente la bottiglia incendiaria, ma l'inchiesta dell'Antiterrorismo inquadra quell'episodio in uno scontro tra bande rivali nel quartiere Stadera e tende ad escludere il coinvolgimento degli anarchici.

Gli accertamenti investigativi

In carcere sono finiti due egiziani di 19 e 21 anni, accusati di fabbricazione e porto in luogo pubblico di armi da guerra in concorso. L’indagine svolta dai poliziotti della Digos e dalla squadra di polizia giudiziaria di piazza Beccaria ha preso il via dal rogo delle auto dei ghisa posteggiate dietro viale Tibaldi, rivendicato sul sito d’area anarchica infernourbano.altervista.org. nell’ambito della campagna di solidarietà ad Alfredo Cospito.

Grazie ai primi accertamenti condotti dal Gabinetto regionale della Scientifica su alcune bottiglie molotov ritrovate da un operatore Amsa, si è potuto accertare che quella sera un gruppo di giovani stranieri, frequentatori abituali del quartiere Stadera, avevano realizzato una decina di bottiglie molotov compatibili con quelle usate per l’azione delittuosa in un cortile condominiale poco distante dalla sede della polizia Locale, per poi disseminarle nel vicino parchetto di via Montegani.

Lo scontro tra bande

Ulteriori approfondimenti di polizia hanno poi hanno consentito di identificare tutti i componenti del gruppo - composto in maggioranza da giovani di origine nordafricana, alcuni dei quali minorenni e senza fissa dimora - e di appurare che la fabbricazione delle molotov era finalizzata a difendersi da un eventuale attacco da parte di un “gruppo rivale” – formato anch’esso da stranieri di origine marocchina - per motivi legati alla gestione delle “piazze di spaccio” della zona.

Proprio i giovani marocchini, la sera precedente, si erano resi autori di un violento pestaggio di uno degli arrestati e di un suo connazionale con una spedizione punitiva, ripresa in diretta e postata sui social.

Oltre all'identificazione certa di tutti gli autori della fabbricazione delle molotov e del successivo trasporto delle stesse all’interno del parchetto di via Montegani, le indagini, fanno sapere da via Fatebenefratelli, hanno consentito di aprire uno spaccato sul contesto sociale del quartiere milanese Stadera, in cui agivano due gruppi di giovani stranieri, anche di seconda generazione, connotati non di rado, come sottolineato dal gip nell'ordinanza, da un “contesto relazionale e di vita precario ed instabile, nonché caratterizzato da attività spesso illecite e compiute in gruppo”.

La perquisizione

Dall’analisi dello smartphone sequestrato a uno dei due giovani, in occasione della perquisizione cui era stato sottoposto all’inizio dell’indagine, sono emersi numerosi video che lo ritraggono, unitamente ad altri soggetti sodali, "nell’atto di compiere atti vandalici anche di elevata pericolosità sociale, verosimilmente finalizzati ad accrescere, anche attraverso la cassa di risonanza offerta dall’utilizzo intensivo dei social media più diffusi, la propria autorevolezza all’interno del gruppo di riferimento".

In particolare, il ragazzo è stato immortalato in un live mentre impugnava una pistola ed esplodeva un colpo in aria, nonché nei gesti di versare del liquido infiammabile su una bici del servizio bike-sharing, di lanciare un sasso contro un tram in transito e di effettuare "una vera e propria prova a fuoco di una delle molotov fabbricate dal gruppo".

Proprio tali aspetti, unitamente alla particolare gravità dei reati contestati – la fabbricazione di vere e proprie armi da guerra e il loro collocamento in un parco pubblico, frequentato anche da bambini, con totale sprezzo del pericolo per la pubblica incolumità – nonché la loro “contiguità con ambienti criminali di spessore legati allo spaccio di stupefacenti, con scenari da guerriglia urbana da attuarsi con congegni micidiali quali bottiglie molotov, catene e machete” hanno indotto il giudice a ritenere che la custodia in carcere fosse l’unica misura idonea a preservare le esigenze cautelari e proporzionata al disvalore della condotta.

L'indagine va avanti

Sono tuttora in corso approfondimenti investigativi da parte della Digos per individuare l’autore dell’incendio delle due auto della polizia locale: al momento, pur in assenza di alcun elemento che faccia propendere per la matrice anarchica, non è stato individuato un riscontro decisivo che consenta di addebitare il gesto al gruppo di stranieri.