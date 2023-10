Molesta sessualmente un anziano per derubarlo: arrestata una 39enne. Il timore è che ci siano altre vittime

Milano – Romena, 39 anni, bell’aspetto, con il vizio di molestare sessualmente gli anziani. L’ultimo episodio è costato alla donna le manette, ma la procura lancia un allarme: chi ha subito gli abusi sessuali denunci, perché il sospetto è che ci siano più casi, più uomini finiti nella rete sessuale di questa mantide.

Tutto è partito dai familiari dell’uomo di 84 anni. Facendogli una visita a sorpresa i figli hanno notato, un giorno, la presenza sospetta di questa bella donna giovane. Né lei, né l’anziano hanno saputo dare una spiegazione plausibile. La donna avrebbe poi ammesso con un certo imbarazzo di essersi "innamorata" dell’uomo e di intrattenere con lui una relazione sessuale. Così i figli, increduli, hanno deciso di denunciare l’episodio piuttosto insolito ai carabinieri, scoprendo che i militari conoscevano già l’identità della signora, con diversi precedenti per furto.

E, ad accertare bene, il furto l’aveva già messo a segno anche nei confronti dell’84enne. E avrebbe rubato molto di più se i figli non si fossero accorti di quanto stava accadendo dentro le mura domestiche. Gli immediati accertamenti investigativi, condotti anche attraverso l’acquisizione delle immagini estrapolate da un impianto di videosorveglianza presente nell’appartamento, hanno consentito di appurare che l’uomo aveva conosciuto la donna mentre usciva di casa.

Si era trovato sul pianerottolo l’avvenente romena che, approfittando della condizione di minorata difesa e particolare vulnerabilità dell’anziano, era riuscita ad entrare all’interno della modesta abitazione. Una volta dentro, la donna aveva iniziato a molestare sessualmente l’uomo, con lo scopo di distrarlo e portargli via delle banconote dal portafoglio, che custodiva in una borsa a tracolla, ed altri suppellettili di valore.

All’arrivo dei militari, la donna, all’esito di una perquisizione personale, è stata trovata in possesso della refurtiva e, dichiarata in arresto, per furto e violenza sessuale. Per lei si sono aperte le porte della casa Circondariale di San Vittore a disposizione dell’autorità giudiziaria, in attesa del giudizio di convalida.

