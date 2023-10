Molestie da coetanei per un adolescente su 2

A un sondaggio sulla percezione della violenza di genere, sottoposto a 400 adolescenti tra i 14 e i 19 anni in tutta Italia, il 48% - quasi uno su due - ha risposto di aver subito contatti fisici indesiderati da parte di coetanei, e il 43% ha dichiarato d’aver ricevuto richieste sessuali e attenzioni non desiderate. I risultati della survey "Teen Community", condotta da Fondazione Libellula, sono stati presentati a Milano, alla Casa dei diritti. L’associazione, che si occupa di promuovere cultura contro la violenza sulle donne e le discriminazioni di genere, rimarca che le ragazze hanno una percezione maggiore delle forme di violenza e sono più disposte a parlarne, ma "i dati sottolineano l’importanza di intervenire tempestivamente per sensibilizzare i giovani sulle complesse dinamiche della violenza di genere, promuovendo valori fondamentali come rispetto, consenso ed equità", osserva la fondatrice e presidente di Fondazione Libellula Debora Moretti.

Ad esempio, solo il 33% dei maschi tra i 18 e i 19 anni (contro il 79% delle femmine) che hanno risposto al sondaggio ritiene inaccettabile che un ragazzo diventi violento in seguito a tradimento, e solo il 29% dei ragazzi (e il 48% delle ragazze, comunque meno di metà) non è d’accordo sul fatto che il controllo non sia sinonimo d’amore. Sono state inoltre ritenute "poco o per niente" forme di violenza comportamenti come controllare di nascosto il cellulare o i profili social altrui (39%), impedire al(alla) partner di accettare amicizie online (33%), chiederle(gli) con chi e dove sia (33%), dirle(gli) quali vestiti può indossare (26%). Solo il 53% degli intervistati ritiene che baciare qualcuno senza il suo consenso sia decisamente una forma di violenza; per il 15% lo è "per nulla o poco".