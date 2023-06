Mobilità della discordia Il nuovo assetto in centro spacca i commercianti

di Stefano Dati

Non si placano le polemiche sulla nuova viabilità che cambierà volto al passaggio delle auto in centro città. Dopo la presentazione di un primo tragitto illustrato dall’amministrazione comunale a fine aprile, in cui si prevedeva un senso unico in direzione Inzago-Milano sulla via Veneto con inversione del senso di marcia in via Dante e un senso unico in uscita da piazza Garibaldi, il presidente dell’Associazione territoriale Confcommercio dell’Adda Milanese Giuseppe Legnani ha proposto e ottenuto un cambio del progetto con viabilità a sensi unici invertiti rispetto a quanto proposto dall’esecutivo politico.

Una soluzione che non è piaciuta a una parte della categoria degli esercenti: "Il signor Giuseppe Legnani non ci rappresenta, mi domando come possa parlare a nome di tutti i commercianti, anche di quelli che non sono associati alla Confcommercio". Il gruppetto di esercenti che punta il dito contro il presidente dell’Associazione territoriale Confcommercio dell’Adda Milanese va oltre la questione viabilità: "Noi commercianti siamo una categoria divisa, non solidale, manca un punto di riferimento, non è certo il presidente della Confocommercio locale che sa coordinare iniziative coinvolgendo tutti, associati e non".

Chiamato in causa, la risposta di Giuseppe Legnani non si fa attendere: "Non mi risultano dichiarazioni di questo tipo. Tuttavia, sono presidente di Confcommercio e questa organizzazione sindacale è la sigla più rappresentativa riconosciuta come tale". È stata fatta una scelta condivisa secondo il presidente Giuseppe Legnani: "Noi abbiamo fatto una proposta alternativa, con il supporto della divisione urbanistica di Confcommercio Milano. La nostra proposta parte dalle richieste avanzate dai commercianti associati e non presenti all’incontro fatto a Vaprio d’Adda nella sede di Confcommercio Adda Milanese".