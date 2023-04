Miti, imperi e guerra fredda in 40 scatti

Foto in bianco e nero che raccontano gli anni successivi alla seconda guerra mondiale fino agli anni Settanta. È la mostra permanente “40 scatti alla storia: una retrospettiva fotografica sui miti, gli imperi e la guerra fredda“ realizzata dagli studenti della classe quinta B dell’indirizzo amministrazione, finanza e marketing dell’istituto Mattei di Rho. La mostra è stata inaugurata negli spazi della scuola di via Mattei dalla dirigente scolastica Maria Lamari, dai professori Daniel Grandi e Laura Albanese curatori della mostra, e dall’assessore alla scuola Paolo Bianchi. "Vorrei sottoineare due aspetti dell’iniziativa – ha commentato la preside –: il primo riguarda l’uso delle immagini fotografiche nello studio delle fonti storiche, strumento efficace per il coinvolgimento emotivo che creano. Il secondo interessa l’oggetto del progetto che è lo studio della storia fondamentale per capire chi siamo e non ripetere gli errori". Le foto in bianco e nero illustrano i fatti più significativi accaduti a causa delle influenze delle due superpotenze nei due stessi paesi e in Corea, Vietnam, Cuba, Israele, Afghanistan, Egitto, Algeria, Mozambico, Angola, Cile, Argentina, Congo ma anche Ungheria, Cecoslovacchia e Italia fino ad arrivare al femminismo e alla nascita dello Statuto dei lavoratori. La mostra è aperta fino al 3 maggio. Ro.Ramp.