Milano - La prima lombarda ammessa alla fase finale nazionale di Miss Italia 2021 è milanese: Seyla Zanon, 23 anni, di Cornaredo. L’avvenente e simpatica Seyla, capelli castano chiari, occhi verdi, linee morbide ha vinto a Bellano (Lecco) il titolo regionale che più le si addice: è la nuova Miss Cinema Lombardia. La bellezza delle protagoniste si è specchiata nelle acque del Lago di Como e Lecco. Infatti la gara si è svolta nello stupendo scenario del Lido di Bellano (area Eliporto) di fronte ad un pubblico controllato (obbligatorio il green pass per l’accesso) e distanziato. Alla finale Miss Cinema hanno partecipato 21 ragazze.

In classifica Seyla ha preceduto Francesca Popa, di San Giuliano Milanese, e al terzo posto s’è piazzata la bergamasca Nicole Licini di Seriate. Va sottolineato che Seyla ha una percentuale di realizzazione del 100%: ha debuttato nel concorso alla selezione dello Sporting Malaspina ( nel Comune di Segrate), vincendola, e a Bellano, alla sua seconda gara, si è assicurata il pass per la fase finale nazionale. Due gare, due successi. “So che in passato chi è riuscita a vincere al primo colpo la selezione di base e poi, alla prima “regionale”, si è assicurata il pass per la fase finale nazionale, a Jesolo contro il resto d’Italia ha fatto bella figura – dichiara Seyla , statura 177 centimetri, che a Cornaredo vive con mamma Gledis, papà Massimo e il fratello Omar – ma io vado coi piedi di piombo. Ho già il pass per Jesolo ( n.d.r. dovrebbe essere ancora sede dell’epilogo di Miss Italia) e cercherò di fare tris: voglio vincere anche la finale regionale hors categorie, Miss Lombardia, per poter saltare la prefinale a Jesolo, disputando direttamente la finale televisiva”.

Seyla sul palco di Bellano ha gareggiato col numero 1. “E’ stata l’unica cosa che mi ha creato un pizzico d’inquietudine prima della gara, poiché la numero uno in tutte le sfilate è l’apripista, detta i rimi alle altre”. Quando miss Zanon è uscita in costume da bagno c’è stato il boato: “Un’emozione bellissima. E poi mi sono piaciuta molto nel saggio artistico in cui ho recitato. Durante il monologo mi sentivo a mio agio, patrona del palcoscenico. In ogni fase ho guardato con sicurezza ogni giurato negli occhi. E’ stata una serata indimenticabile. Il titolo Miss Cinema mi fa aprire la mente; io già in passato avevo frequentato un corso di recitazione. Sono anche diplomata in scienze umane e lavoro al controllo qualità nell’azienda di mio papà. Tuttavia la passione per la recitazione e il titolo di Miss Cinema potrebbe farmi virare verso la carriera artistica”.

La signorina Zanon si è divertita moltissimo con le altre concorrenti: “Partecipiamo tutte per garantirci un futuro artistico, è un comune denominatore, e ci rispettiamo”. La nuova Miss Cinema non è fidanzata, tifa Inter e si appresta a raggiungere Ponza per una vacanza di 10 giorni. “Mi devo ricaricare, poi penserò soprattutto alla fase finale di Miss Italia”. Oltre alla gara valida per Miss Cinema Lombardia, al Lido di Bellano c’è stata anche la selezione di base riservata a ragazze al debutto nel concorso, non ancora qualificate alle regionali. La fascia Miss Città di Bellano è andata alla frizzante Alice Fontana, 18 anni, di Besano ( Varese) capelli castani e occhi neri, statura 177 centimetri. Seconda si è classificata Elisabetta Tozzato, 18, di Costa Masnaga (Lecco), terza la bresciana Michela Noli, 20, di Castrezzato, quarta la bergamasca Alessia Cattaneo, 18, di Stezzano, quinta Alessia Pasetti, 26, di Agnosine (Brescia), sesta Anna Forlin, 18, di Lecco.

Le prime sei della selezione di base potranno partecipare alle finali regionali in programma a settembre. A Miss Città di Bellano hanno partecipato 20 fanciulle. Le protagoniste di entrambe le gare hanno sfilato davanti alla giuria presieduta da dal maestro d’orchestra Roberto Gianola, direttore al Teatro dell’Opera di Instanbul; con lui hanno votato l’attrice Maria Amelia Monti, il Sindaco di Bellano, Antonio Rusconi, quello di Mandello al Lario, Riccardo Fasoli, e anche la bellissima Martina Pagani, finalista nazionale a Miss Italia 2019. Ottimo anche il lavoro dei parrucchieri reclutati da Be_Much, tutti della provincia di Varese.