Milano, 29 agosto 2019 - Le bellezze lombarde protagoniste alla finale nazionale di Miss Italia in diretta televisiva su Rai 1 venerdì 6 settembre saranno 7 (una con titolo della Liguria). Alla finale di Jesolo parteciperanno 80 fanciulle e l’organizzatrice Patrizia Mirigliani questa mattina ha diramato l’elenco delle 57 promosse al termine delle prefinale di Mestre. Sono le ragazze che si aggiungono alle 23 precedentemente qualificate grazie alla conquista di un titolo regionale hors categorie.

Per la Lombardia hanno superato la prefinale le comasche Iryna Nicoli, 20 anni, di Lanzo d’Intelvi, e Martina Pagani, 21, di Beregazzo con Figliaro, le milanesi Alessia Pasqualon, 23, di Cassina de’ Pecchi, e Sofia Plescia, 18, di Milano, e la bergamasca Mariagrazia Donadoni, 18, di Caprino Bergamasco.

Queste miss vanno ad aggiungersi alle già qualificate Carolina Stramare, 20, pavese di Vigevano, detentrice del titolo Miss Lombardia, e alla varesina Marialaura Caccia, 21, di Busto Arsizio. Marialaura da alcuni mesi ha residenza a Ceriale (Savona) e parteciperà alla finale con fascia Miss Liguria.

Non sono purtroppo riuscite a superare la prefinale le bergamasche Sara Conti, 19, di Albano Sant’Alessandro, Giorgia Ubbiali, 21, di Dalmine, e Gaia Trussardi, 21, di Clusone, e la bresciana Carola Raimondi, 20, di Toscolano Maderno. Oggi pomeriggio Marialaura Caccia, Carolina Stramare, Iryna Nicoli, Martina Pagani, Mariagrazia Donadoni, Sofia Plescia e Alessia Pasqualon con le altre protagoniste della finalissime verranno presentate sul red-carpet della Mostra del Cinema di Venezia. Domani le finaliste si trasferiranno a Jesolo e per loro inizierà l’addestramento in vista della finale. E’ dal 1990 , quando trionfò la bergamasca Rosangela Bessi, che una bellezza lombarda non diventa Miss Italia.

© Riproduzione riservata