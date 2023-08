Chiara Ballabio, aspirante Miss Grand Prix: “Ma il mio sogno è la gioielleria”

Bollate – Dall’hinterland di Milano alla conquista della fascia di Miss Grand Prix in Abruzzo. È la storia della ventenne Chiara Ballabio giunta all’atto conclusivo di uno tra i concorsi di bellezza più importanti in Italia. Il primo scoglio per la ragazza di Bollate sarà rappresentato dalla prefinale nazionale a Giulianova, giovedì prossimo. In caso di superamento del turno, Chiara si trasferirà a Pescara dove sabato 26 è in programma la finalissima condotta da Jo Squillo. Chiara si è iscritta al concorso perché affascinata dal mondo delle moto – guida una Aprilia Rs125 – e perché la prima classificata al concorso avrà un contratto come modella per la fiera Eicma, la MotoGP o la F1.

«Non è il primo concorso cui partecipo, l’anno scorso ero a Miss Italia e ho partecipato anche a Miss International. Lavoro come commessa in un negozio e sogno di diventare manager in un’attività di gioielleria; ora nel tempo libero svolgo l’attività di hostess e ballerina in discoteca. Ho anche capito che fare la ragazza immagine in una discoteca non mi piace, mi sento troppo un oggetto, mentre quando ballo è diverso, vengo apprezzata per come ballo e non solo per l’aspetto fisico", spiega Chiara. Per quanto riguarda il concorso di bellezza, aggiunge che è un’esperienza a cui attribuisce il giusto valore, senza volere a tutti i costi vincere.

Chiara Ballabio

Chiara , diplomata al liceo scientifico sportivo, è una ex giocatrice di pallavolo, bloccata da un problema alle cartilagini. Ha una sorella più grande, studentessa di bioinformatica e molto diversa da lei, e un fidanzato, Dino, che doveva partecipare a Mr. Italia, ma i lavori alla casa in cui presto andranno ad abitare non gli permettono di allontanarsi. La linea per lei non è un problema, spiega di avere un buon metabolismo e non si priva di nessun cibo.

"Sono una ragazza fortunata, contenta, sto realizzando tutto quello che volevo fare. Ho l’appoggio della mia famiglia, anche nelle scelte che sto facendo. Mi chiedono e raccomandano semplicemente di non cadere mai nella volgarità e io sono pienamente d’accordo", conclude Chiara. Infine ama gli animali, cani e gatti e vorrebbe fare volontariato in qualche associazione.