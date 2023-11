"Minori stranieri, numeri ingestibili"

Sono 1.150 i minorenni stranieri “non accompagnati” in carico al Comune di Milano. Un numero "ingestibile", per la delicatezza di questi casi che negli ultimi cinque anni hanno avuto una "crescita esponenziale" e perché si tratta soprattutto di "maschi in età adolescenziale", in media "tra i 14 e i 17 anni", che otto volte su dieci hanno "problemi psichici non trattati nei Paesi d’origine e acuiti dal trauma migratorio", ha spiegato Luisa Russo, procuratrice facente funzioni del Tribunale dei minori di Milano, in audizione davanti alla Commissione plenaria. Su 1.150 ragazzi perduti, ventidue hanno bisogno di protezione internazionale perché arrivano da zone di guerra ma anche la maggioranza proveniente dal Nordafrica – "Sono prevalentemente egiziani, ma anche tunisini, marocchini e in piccola parte algerini" - è composta da "soggetti fragilissimi, che hanno sperimentato esperienze traumatiche, con aspettative e mandati familiari di dover consegnare denaro alle famiglie d’origine" che hanno “investito” per mandarli illegalmente in Europa. Ragazzini con troppa pressione, "spesso assuntori di alcol e sostanze", che se non vengono "agganciati" immediatamente dopo l’arrivo in Italia "rimangono ai margini della collettività e nei circuiti dell‘accoglienza, appoggiandosi poi a contatti per lo più inseriti in contesti devianti".

E "tutti vogliono venire a Milano, non so se per il fenomeno dei rapper", osserva la procuratrice Russo, ma il flusso ormai è "ingestibile rispetto alle strutture e ai centri che ci sono", anche per la "mancanza di una redistribuzione dei minori sul territorio nazionale". Così altrove, dove avrebbero più servizi in proporzione ai casi, non li prendono, e loro puntano in massa il capoluogo del Nord che però "non ha più numeri, personale e risorse per gestire questo fenomeno". Manca "personale specializzato su tutti gli uffici e i servizi legati ai minori stranieri non accompagnati - sottolinea Russo –. In Procura c’è un solo magistato che se ne occupa", c’è "carenza di strutture di tipo penale" perché aumentano i ragazzini "che si rendono autori di reati" e, soprattutto, l’équipe specializzata per occuparsi dei problemi psichiatrici "non riesce a far fronte" alla crescita vertiginosa di giovanissimi "con forti fragilità e patologie psichiche. Un buon 80% di questi minori ne ha".