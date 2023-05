Milano, quattro minorenni denunciati per tentata rapina in metropolitana

Milano – I carabinieri del Radiomobile hanno denunciato quattro minorenni di origine egiziana per una tentata rapina in metropolitana. Attorno alle 23.30, il gruppo di ragazzini ha preso di mira due ragazzi, entrambi italiani di 25 e 26 anni, appena scesi alla fermata Moscova: i ragazzini, che si trovavano a bordo del treno, li hanno seguiti e hanno bloccato la scala mobile con il pulsante dell'emergenza.

"Dateci il telefono e i soldi", la richiesta perentoria, con spintoni e minacce. Le vittime sono riuscite in qualche modo a difendersi, e a quel punto i quattro sono scappati. In strada, però, c'erano i militari del pronto intervento, impegnati in uno dei consueti servizi di controllo negli hub più frequentati del trasporto pubblico, che li hanno circondati e bloccati. Identificati, i quattro sono risultati tutti minori, un quindicenne e tre diciassettenni.

Dai controlli in banca dati, è emerso che i giovanissimi nordafricani sono arrivati in Italia tra l’estate e il novembre 2022, registrati allo sbarco tra la Sicilia e la Campania. In comunità Tutti si sono allontanati già diverse volte dalle comunità per minori non accompagnati dove sono stati ospitati, tra Messina, Catania, Roma, Pesaro e Milano, e negli ultimi mesi si sono resi protagonisti di raid analoghi a quello che è ieri sera è costato loro una denuncia. I quattro sono stati ricollocati presso due comunità di Milano e Cremona.