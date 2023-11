Minorenne rapito per estorsione. Arrestato anche il “quinto uomo“

I primi arresti in agosto, subito dopo i fatti, l’ultimo pochi giorni fa in Albania, e il cerchio è chiuso: sequestrarono un diciassettenne per estorcergli denaro, in manette per sequestro di persona a scopo di estorsione e rapina in concorso cinque ventenni. Sono tre italiani di origine albanese fra i 20 e i 23 anni e due albanesi di 20 e 22, quattro di loro residenti a Cassano d’Adda, il quinto a Canonica, in Bergamasca. I primi fermi su ordine della Procura erano stati eseguiti dai carabinieri, subito dopo il crimine e al termine di una rapidissima indagine. Gli stessi militari, in questi mesi, hanno tenuto i contatti con la Polizia albanese: le ricerche del giovane latitante, che era scappato nel Paese d’origine, hanno dato buon esito. L’estradizione dovrebbe essere sicura. Ma non si conoscono i tempi esatti: il 22enne potrebbe, prima di tornare in Italia, dover scontare pene residue per reati compiuti oltreconfine. Sul campo per mesi, dunque, i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Pioltello, della tenenza di Cassano d’Adda e della stazione di Vaprio d’Adda. Residente a Vaprio, infatti, è il diciassettenne che il 9 agosto era stato per la prima volta avvicinato in un pub dal gruppetto, con precedenti penali e molto noto nella zona. In quella occasione i malviventi avevano adocchiato ladolescente e si erano impossessati, dopo averlo minacciato, della sua felpa e del denaro contante che aveva in tasca. L’11 agosto il sequestro. Il minorenne era stato approcciato vicino a una pizzeria a Vaprio, minacciato e rapinato sotto minaccia di un cric, poi prelevato con la forza e caricato in auto. Per lui lunghe ore di prigionia e terrore: i rapitori lo avevano condotto in una località appena fuori Cassano e pretendevano da lui, a fronte del ‘rilascio’, il versamento di mille euro. Qualche ora dopo lo avevano comunque abbandonato, a piedi, a Canonica d’Adda.

Il ragazzo era tornato a casa a piedi, il giorno dopo era scattata la denuncia. Di qui l’attività investigativa e la ricostruzione dei fatti, passata anche dall’ascolto di persone informate sui fatti, nonchè dall’acquisizione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza posizionate nelle zone teatro del crimine. I primi 3 soggetti fermati erano stati portati a San Vittore, un quarto si era reso irreperibile. Localizzato a Monza, si era costituito in un momento successivo. A completare la rosa mancava il quinto, fuggito in Albania.