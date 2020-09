San Giuliano (Milano), 18 settembre 2020 - Funziona come un mini-market, ma per fare la spesa non servono soldi. Nasce a San Giuliano l’emporio solidale, un negozio gestito dalla Caritas, dove le famiglie bisognose potranno rifornirsi gratis dei generi di prima necessità. Domani alle 10.45 l’inaugurazione della struttura, ricavata nei locali di via don Bosco 2, che si aggiunge agli otto empori di Caritas ambrosiana già attivi nella diocesi di Milano. "Si realizza così un progetto che accarezzavamo da anni e che è in linea col tessuto sociale di San Giuliano, dove da sempre esistono situazioni di fragilità e l’emergenza covid ha accentuato le richieste di aiuto da parte di alcune famiglie", spiega il direttore della Caritas cittadina, don Maurizio Oriani.

L’emporio solidale è un supermercato, dove si potranno trovare tutti i principali prodotti alimentari, da quelli freschi a quelli surgelati. Ci saranno anche un reparto dedicato all’igiene personale e alcuni articoli per la scuola. I prodotti sono frutto di donazioni; "abbiamo anche un accordo con la grande distribuzione – aggiunge don Oriani - per rifornirci nei loro magazzini, nel caso le donazioni non riuscissero a coprire tutti i generi che si ritiene di mettere a disposizione". Le famiglie bisognose, selezionate dal Centro di ascolto della Caritas o segnalate dai servizi sociali del Comune, riceveranno una tessera punti, valida per fare acquisti al mini-market per sei mesi circa.

A ogni spesa verrà scalato qualcosa dal monte punti, fino ad esaurimento del tesoretto; la tessera potrà essere rinnovata per altri sei mesi. Il servizio partirà con un centinaio di beneficiari individuati tra le famiglie di San Giuliano e San Donato. "L’idea è quella di assistere questi nuclei temporaneamente, per garantire una rotazione, permettere via via nuovi accessi al servizio e favorire un recupero dell’autonomia da parte degli assistiti - spiegano gli organizzatori -. L’emporio funzionerà con personale volontario, dai magazzinieri agli addetti alle tessere. Abbiamo avviato un lavoro in sinergia coi Comuni, la Croce Rossa e il Banco Alimentare per vagliare le richieste di aiuto ed evitare così sovrapposizioni nell’accesso alle misure di sostegno".

Sarà aperto il martedì dalle 14 alle 18, il giovedì e il sabato dalle 9 alle 12.30. E’ possibile contribuire all’iniziativa andando ad infoltire la schiera dei volontari, oppure promuovendo la raccolta di generi alimentari per il negozio: in entrambi i casi si può inviare una mail a alimentare@caritasambrosiana.it. Gli operatori della Caritas confermano che il lockdown e l’emergenza covid hanno accentuato le situazioni di disagio economico e ne hanno fatte emergere di nuove. Tra gli assistiti dal sodalizio "non ci sono solo stranieri, ma anche tanti italiani – racconta don Oriani -. Le richieste di aiuto per il pagamento delle bollette, ad esempio, sono cresciute in maniera esponenziale. Molta gente non è ancora ripartita col lavoro, soprattutto chi, anche prima dell’emergenza sanitaria, aveva occupazioni precarie".