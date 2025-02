Minaccia e rapina un viaggiatore: preso un 40enne

La minaccia con un taglierino, "Dammi tutti i soldi", poi la rapina. Ma l’uomo – con in tasca il denaro appena rubato – è stato arrestato dalla polizia: è un quarantenne svizzero con precedenti, finito in manette per rapina aggravata alla stazione Centrale. I fatti risalgono a martedì mattina quando, durante un servizio di prevenzione e contrasto dei reati predatori, gli agenti della polizia di Stato che stavano perlustrando la zona hanno ricevuto una richiesta di aiuto, appena la rapina era stata consumata. Quindi, appreso che un uomo aveva appena derubato un viaggiatore dopo averlo minacciato, si sono subito messi sulle sue tracce riuscendo a bloccarlo in pochi minuti. Il quarantenne è stato quindi accompagnato al carcere di San Vittore e resta a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Nelle ultime settimane, diversi rapinatori e borseggiatori sono stati arrestati. Ad esempio, lo scorso 1° febbraio, gli agenti della 6° sezione della Squadra Mobile, intorno alle 20.50, hanno notato in piazza Duca d’Aosta due giovani donne che hanno cominciato a seguire una coppia di turisti asiatici. Una delle due, di 20 anni, ha aperto l’ombrello per permettere alla complice di 24 anni di aprire lo zaino sulle spalle dell’uomo, un cittadino giapponese di 59 anni, e prendere il portafoglio. La 24enne ha poi rubato 100 euro. Ma le due non sono andate lontano: i poliziotti le hanno fermate, arrestandole per furto aggravato in concorso, e poi hanno riconsegnato il denaro alla vittima che ha formalizzato la denuncia.