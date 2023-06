Mimmo Taldone, lutto nella politica cittadina di Sesto San Giovanni

"Vogliamo ricordarti così, col sorriso e i confronti, anche animati". È lutto nella politica cittadina, che ieri mattina si è svegliata con la notizia della morte improvvisa di Mimmo Taldone (nella foto). Classe 1948, pugliese di Giovinazzo, aveva iniziato la militanza fin da giovane. Era stato in consiglio comunale per due legislature nel gruppo del Pd durante la giunta Oldrini, segretario del circolo Berlinguer, non aveva mai mancato di partecipare alle iniziative del centrosinistra anche a conclusione del suo incarico. "Abbiamo passato insieme anni di militanza politica e impegno sociale. Era capace di critiche e di idee proprie. Un uomo ironico, la battuta pronta, i racconti divertenti - ricorda l’ex sindaco Giorgio Oldrini -. Proprio tre giorni fa lo avevo sfottuto e lui mi aveva risposto “per farti perdonare mi devi offrire un caffè quando a fine mese torno a Sesto dalla mia Puglia”. Un dolore non poter più offrirglielo". In lutto tutto il Pd. "Era una persona mite e sincera, con un’impronta positiva per la disponibilità al dialogo e la simpatia. È stato anima del partito già dai tempi del Pci". Negli ultimi anni era tra i membri di AssoSud, l’associazione nata per mettere insieme in modo goliardico la comunità sestese che affonda le radici nelle regioni del Sud Italia. "Ancora prima aveva preso parte alla nascita dell’associazione Pugliesi a Sesto partecipando assiduamente alla divulgazione e alla conoscenza della cultura letteraria musicale artistica e culinaria della sua amata regione, dove per destino della vita questa notte (ieri, nda) ci ha lasciati", commenta Luigi Torraco, compagno di partito. "Una notizia tristissima che tocca la nostra città - interviene il sindaco Roberto Di Stefano -. Per lui la politica è sempre stata passione e servizio". La.La.