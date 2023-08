Mille veicoli in meno a Milano rispetto al 2022

Sono stati "oltre 50mila" i veicoli che, nella giornata di ieri, hanno attraversato la barriera di Milano Sud sull’A1 in direzione Milano, la più lunga delle autostrade italiane che collega il capoluogo lombardo con Napoli. Lo spiega Lorenzo Zucchini (nella foto), responsabile Esercizio del Tronco di Milano. Il 22 agosto del 2022 (primo lunedì dopo Ferragosto), all’altezza dello stesso casello di Melegnano in direzione Milano, si contavano 51mila veicoli. Traffico fluido ieri sull’A1 nonostante la presenza dei mezzi pesanti dopo le limitazioni del weekend: "Oggi (ieri ndr) è una giornata che definiamo tranquilla. L’A1, in direzione Milano, può avere anche dei picchi di 80mila veicoli, 120mila se consideriamo entrambe le direzioni" precisa Zucchini. Volumi diversi nell’ultimo weekend, da "bollino rosso" e di "traffico intenso" sulle principali direttrici autostradali secondo Viabilità Italia. Per agevolare le condizioni di percorribilità della rete, il gestore dell’Autostrada del Sole ha potenziato il servizio di assistenza all’utenza e il soccorso con carroattrezzi. Ad essere operative sul tronco milanese sono state 12 squadre per la mobilità per ogni turno che presidiano H24 le tratte e diversi mezzi di soccorso stradale in grado di trainare un veicolo in panne ed evitare il formarsi delle code.

A.L.