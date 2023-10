"Mille mila bici" sfila tra centro e periferia. La “pedalata green“ invade le strade Migliaia di ciclisti hanno invaso le strade di Milano per "Mille mila bici", chiedendo una città più sicura, sostenibile ed efficiente. Un'occasione per vedere una città senza auto, per pochi minuti, e portare un messaggio di mobilità alternativa.