Mille in piazza per strade senza auto fuori da scuola Migliaia di bambini e genitori a Milano hanno partecipato a "Streets for Kids" per chiedere più strade scolastiche. Solo il 6% delle scuole ha una strada chiusa al traffico, contro il 29% di Barcellona. Biossido d'azoto intorno alle scuole superiore ai limiti.