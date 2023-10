Milena Cannavacciuolo, dal coma alla riabilitazione: la comunità arcobaleno si mobilita

Milano, 24 ottobre 2024 – È stata per anni un punto di riferimento del mondo Lgbtqi+ per cui era diventata un punto di riferimento con Lezpop che “aveva acceso una luce sul mondo lesbico, bisessuale e queer. Per noi è stato fondamentale: per sentirci bene ed essere ciò che più desideravamo”.

Due anni fa Milena Cannavacciuolo mentre si trovava a Venezia per lavoro, ha avuto una grave emorragia cerebrale. È stata a lungo in coma e i medici temevano che sarebbe rimasta in stato vegetativo, ma lentamente è riuscita a riacquistare coscienza”.

A casa

“Oggi Milena è tornata a casa”, scrivono sul suo profilo Facebook le amiche e Marina, la compagna di Milena. "Riesce in parte a controllare il braccio destro, ma non può muoversi da sola né parlare, e si alimenta con la nutrizione artificiale. Comunica attraverso una tavoletta alfabetica o il computer, ha bisogno di proseguire la riabilitazione con il fisioterapista e il logopedista e di assistenza continua, anche per gestire il diabete di cui soffre da quando aveva 15 anni”.

L’appello

La sfida verso il recuperto fisico però si è dimostrata gravosa sul piano finanziario “poiché le risorse pubbliche non sono sufficienti a coprire i costi medici e assistenziali necessari”. Per rispondere a questa necessità Marina e le tante amiche di Milena hanno lanciato una campagna di crowdfunding intitolata #lottopermile.

Sono necessari almeno 60 mila euro, si legge nell’appello, – e ogni contributo, anche il più modesto, assume un ruolo essenziale in questa lodevole iniziativa.