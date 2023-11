A Milano un minuto di silenzio per le donne vittime di violenza

Un minuto di silenzio, questa mattina alle 11, in tutti gli uffici del Comune di Milano, per ricordare le donne vittime di violenza. Oggi inoltre, dalle 9 alle 13, in otto sedi anagrafiche verrà realizzata l’iniziativa “Biblioteca nelle anagrafi”, con il coinvolgimento del sistema bibliotecario e della rete dei centri antiviolenza. Domani i Centri Milano Donna distribuiranno materiale informativo nei pressi di una panchina rossa nei nove municipi. Il sostegno del Comune di Milano alle donne si manifesta attraverso nove centri antiviolenza e nove case rifugio dove è possibile trovare ascolto, attraverso colloqui telefonici o in sede, supporto psicologico, orientamento legale civile e penale, assistenza sanitaria. Nel 2022 sono state 2.147 le donne supportate. Nel primo semestre 2023 sono state invece 1.629.

Di queste, 61 hanno concordato un percorso di accoglienza. La maggior parte delle donne seguite nel 2023 ha un’età compresa tra i 21 e i 39 anni (50%), ma il numero è alto anche nella fascia tra i 40 e i 60 anni (oltre il 30%). Le donne che subiscono violenza sono nel 65% dei casi italiane e solo nel 43% dei casi sono economicamente autonome. Quasi sempre la violenza subita è di tipo psicologico (86% dei casi) o fisico (60%), anche se non mancano i casi di violenza di tipo economico (oltre il 20%), sessuale (22%) e stalking (16%) e molto spesso si sovrappongono e coesistono più soprusi. Il 60% delle donne supportate ha figli, spesso minori. Nell’80% dei casi subiscono abusi da parte di un familiare. Per quanto riguarda l’attività della Polizia locale, dall’inizio del 2023 il Nucleo Tutela donne e minori ha trattato 240 fascicoli relativi a maltrattamenti in famiglia, stalking, stupri, revenge porn e pedopornografia.