MILANO, Uffici Sfitti al 2,7% nel Centro, Domanda di Spazi in Locazione Forte

Nel centro di Milano solo il 2,7% degli uffici di “grado A“, cioè di ultima generazione, è al momento sfitto. Una percentuale che sale al 9,5% considerando anche quelli più datati, che non sono stati al centro di progetti di riqualificazione. Dati, nell’ultimo rapporto Cushman & Wakefield, che indicano la forte domanda di spazi in locazione nel cuore di Milano. Il tasso di uffici sfitti sale al 16% in periferia (6% per quelli di grado A) e al 14,8% nelle aree dell’hinterland di Milano. La domanda a Porta Nuova e nel Central business district resta invece forte: solo il 3,4% degli uffici grado A è al momento libero. Percentuale che scende al 3% nei quartieri semicentrali. Sul fronte compravendite, invece, si registra un rallentamento in una fase incerta anche "se l’interesse sul mercato di Milano resta alto". Quali metà degli investimenti (il 43%) con capitali stranieri.