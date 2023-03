Vacanze pasquali, Milano al primo posto delle mete preferite dai turisti italiani

Turisti a Milano

Milano – Londra e Milano: le due metropoli sono accomunate da tanti aspetti e, adesso che si avvicinano le vacanze pasquali, anche da un primato turistico. Secondo un’analisi di Airbnb, infatti, sono le mete preferite per i viaggi organizzati proprio nei giorni di Pasqua. La prima è la preferita dei visitatori tra le città estere, la seconda tra le destinazioni nazionali.

Nel dettaglio, rileva Airbnb, per il periodo di Pasqua, sono in crescita i viaggi con destinazioni urbane e internazionali, come Londra, Amsterdam e New York, di tendenza tra gli italiani. Tra le principali destinazioni internazionali di tendenza per gli italiani per Pasqua: Londra, Amsterdam, New York, Barcellona, Parigi, Berlino, Lisbona, Dublino, Madrid Valencia.

I viaggi in Italia

Tra i viaggiatori italiani il turismo domestico rappresenta una quota significativa delle prenotazioni per questa primavera. Tra le destinazioni di tendenza per gli italiani che viaggiano in Italia, secondo le ricerche fatte per le vacanze pasquali risultano Milano, Roma, Torino, Firenze, Napoli, Bologna, Venezia e Verona. Continuano ad essere popolari i soggiorni a lungo termine.

Sempre secondo i dati forniti dalla piattaforma Airbnb, le prenotazioni nel quarto trimestre del 2022 per soggiorni più lunghi di una settimana sono cresciute del 40% rispetto allo stesso periodo nel 2019.

Crescono anche i viaggi in famiglia. A livello globale, questa tipologia di viaggio è aumentata di oltre il 60% nel 2022 rispetto a prima della pandemia, con oltre 15 milioni di check-in in quasi 90.000 destinazioni. Solo in Italia, poi, sono cresciuti di oltre il 30% rispetto al 2019.