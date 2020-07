Odissea sui binari tra Milano e Genova, con un treno fermo a Pavia perché non conforme alle nuove regole anti-Covid. È successo ieri mattina sul convoglio 2175 di Trenitalia che doveva arrivare in Liguria partendo alle 8.30 dalla stazione Centrale. Un viaggio rimasto nel limbo a Pavia, durato 4 ore e mezza e un ritardo accumulato di 90 minuti. A Pavia il treno è stato fermato per il sovraffollamento. Alla fine è ripartito lasciando sulle banchine decine di persone dirottate su bus sostitutivi.

