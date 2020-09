"Si prega di depositare i rifiuti negli appositi contenitori (toner-cartone-plastica)". Peccato che quelli che servono per buttare i toner da stampante ormai esauriti siano strapieni, come mostra la foto che pubblichiamo in questa pagina. Accade in un locale dell’Anagrafe di via Larga, in particolare in un’area dell’edificio alla quale si accede dal lato di via Restelli. Un luogo frequentato sia dai dipendenti che dagli utenti, attaccano i delegati del Csa Orfeo Mastantuono e Gianni Zin: "Chiediamo al Comune che i contenitori vengano svuotati immediatamente, anche perché si tratta di materiale potenzialmente nocivo". I rappresentanti del Coordinamento sindacale autonomo fanno anche sapere di aver inoltrato la stessa istanza alla fine di luglio, quando i contenitori erano già colmi, ma al momento non sono arrivati segnali da parte dell’amministrazione.

